Брянский губернатор передал оборудование пограничникам

Губернатор Брянской области передал спецоборудование пограничникам. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В преддверии Дня пограничника губернатор Брянской области вручил награды сотрудникам силовых ведомств. Также он передал сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области очередную партию спецоборудования. Фонд «Во имя Отечества» вместе с отделением Общероссийского народного фронта купил средства радиоэлектронной борьбы на 14 млн рублей.

«Исторически так сложилось, что во все времена пограничники первыми встречали врага и надежно обеспечивали неприкосновенность границ в мирное время, стояли на защите государственных интересов. Так было всегда, так есть и сегодня, когда на участке границы Брянской области сотрудники ведомства постоянно сталкиваются с противником, защищают жителей нашего региона, нашей страны, и за это им огромное спасибо!» – подчеркнул Александр Богомаз.