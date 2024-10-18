Брянские полицейские ищут очевидцев смертельной аварии
Брянские полицейские разыскивают очевидцев смертельной аварии на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
5 сентября около 19-50 в районе 10 км автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» Погарского района произошла авария. По версии следствия, 52-летний водитель на «ВАЗ 21122» на перекрестке сбил 67-летнего велосипедиста. Тот выезжал с второстепенной дороги. Велосипедист погиб на месте ДТП.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Правоохранители разыскивают очевидцев смертельной аварии. Информацию можно сообщить в полицию по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 102, каб. 5.40 либо по телефону 8 962 145 22 60.
Читайте также
Новости регионов
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во