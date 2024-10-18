Брянские полицейские ищут очевидцев смертельной аварии

Брянские полицейские разыскивают очевидцев смертельной аварии на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

5 сентября около 19-50 в районе 10 км автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» Погарского района произошла авария. По версии следствия, 52-летний водитель на «ВАЗ 21122» на перекрестке сбил 67-летнего велосипедиста. Тот выезжал с второстепенной дороги. Велосипедист погиб на месте ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Правоохранители разыскивают очевидцев смертельной аварии. Информацию можно сообщить в полицию по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 102, каб. 5.40 либо по телефону 8 962 145 22 60.