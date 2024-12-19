Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома «Ростелекома» и развлекательным видеоконтентом онлайн-кинотеатра Wink.

С 14 октября на МЖД количество машинистов и помощников машинистов локомотивов увеличилось на 148 человек, то есть на 1,8%. 85 из них – это бывшие сотрудники, которые снова вернулись на работу в компанию. В настоящее время на столичной магистрали трудятся 8234 работника локомотивных бригад, это машинисты и помощники машиниста тепловозов, электровозов и паровозов.

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».