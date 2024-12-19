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Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии

2024, 19 декабря 09:34 Происшествия
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
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Брянские полицейские ищут свидетелей аварии, в которой погибла женщина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

12 ноября в Бежицком районе Брянска произошла авария. В 12 часов 40 минут в районе дома №18 по улице Брянской 55-летняя автомобилистка на Land Rover сбила 48-летнюю женщину. Пешеход лежала на проезжей части. Водитель скрылась с места происшествия.

Брянская полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Сообщить информацию можно по телефону: (4832) 66-77-57.

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