Криминал

Брянские полицейские изъяли более 350 полимерных свертков с наркотиками

2026, 16 марта 16:43
Брянские полицейские изъяли более 350 полимерных свертков с наркотиками у троих иностранцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали троих жителей стран ближнего зарубежья. 29-летнего, 22-летнего и 19-летнего иностранцев подозревают в сбыте запрещённых веществ. Они размещали «закладки» в Брянской области. 

В автомобиле задержанных стражи порядка обнаружили более 350 свёртков с наркотиками. Фигуранты признались, что привезли запрещённые вещества из Московской области. В изъятых мобильных телефонах полицейские обнаружили координаты порядка 20 уже сделанных тайников. Всего стражи порядка изъяли из незаконного оборота свыше 200 граммов наркотического средства метадона.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до 20 лет в колонии.

