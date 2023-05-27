Брянские полицейские изъяли килограмм наркотиков

Брянские стражи порядка изъяли килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Брянска задержали в Фокинском районе 40-летнего жителя Воронежской области. Мужчину подозревали в незаконном сбыте запрещенных веществ.

При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного мобильный телефон с фотографиями тайников-«закладок» с географическими координатами. По этим адресам и в съемной квартире правоохранители изъяли пакетики с порошком. Эксперты выяснили, что это соли и мефедрон весом более килограмма.

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчина находится под стражей.