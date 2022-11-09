Брянские полицейские изъяли контрафакта на полтора млн рублей

Полицейские Дубровского района изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на полтора миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Брянские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Дубровского района. По версии следствия, мужчина в принадлежащем ему магазине в поселке Дубровка продавал контрафактный алкоголь и сигареты. Большую часть товара он хранил дома.

Стражи порядка провели обыск в домовладении и в торговом помещении и нашли 485 бутылок спиртного и более 11 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.