Брянские полицейские изъяли контрафактных сигареты и алкоголь на полтора млн рублей

Полицейские в Дубровском районе изъяли из незаконного оборота контрафактных алкоголь и сигареты на полтора млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Следователи УМВД России по Брянской области завершили расследование уголовного дела о незаконной торговле контрафактной табачной и алкогольной продукцией. В преступлении обвиняют трех жителей Брянской области.

По версии следствия, фигуранты торговали контрафактом в Дубровском районе полтора года. При обыске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли более 8700 пачек сигарет и 868 бутылок спиртного. Их стоимость превысила полтора млн рублей. Фирмам-правообладателям причинен ущерб на 600 тысяч рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по трем уголовным статьям. Их ждёт суд.