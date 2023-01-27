Брянские полицейские изъяли у жителя Санкт-Петербурга 40 кило наркотиков

Брянские полицейские изъяли у жителя Санкт-Петербурга 40 килограммов запрещенных веществ, которые он планировал сбыть. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Суземского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель города Санкт-Петербурга.

Мужчина получил в мессенджере сведения о тайнике с оптовой партией наркотика около посёлка Суземка Брянской области. Он должен был забрать их и подготовить для сбыта. 8 мая 2022 года он мужчина прибыл на место и там его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 40 кг запрещенных веществ.

Суд отправил виновного на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.