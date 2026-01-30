Брянские полицейские оштрафовали мигранта за незаконную трудовую деятельность

2026, 30 января 14:32

Брянские полицейские оштрафовали мигранта на 2000 рублей за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по вопросам миграции брянской полиции провели рейд на территории Володарского района Брянска. Стражи правопорядка выявили иностранца, который, незаконно осуществлял трудовую деятельность. Мигрант торговал выпечкой в павильоне. При этом у него оформлен патент для работы только по профессии «повар».

На нарушителя полицейские составили административный материал. Ему назначен штраф в 2000 рублей.