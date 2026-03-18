В Брянске полицейские раскрыли кражу 75 тысяч рублей из магазина

2026, 18 марта 12:52

В Брянске полицейские раскрыли кражу 75 тысяч рублей кассиром магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился руководитель магазина в Володарском районе Брянска. Сотрудники торговой точки выявили факт хищения выручки. Ущерб составил 75 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что на протяжении нескольких месяцев 44-летняя продавец-кассир регулярно отменяла чеки покупателей и забирала себе полученные деньги за покупки.

Подозреваемая пояснила, что ей были нужны средства для лечения родственницы. Но эта информация не подтвердилась. Фигурантка позже призналась, что тратила чужие деньги на личные нужды и развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб фигурантка возместила.