Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую пятницу

2026, 16 марта 10:19

Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 13 марта на 2-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков – Клинцы» в Клинцовском районе произошла авария. 31-летний водитель не справилась с управлением автомобиля Lada Kalina. Легковушка съехала на обочину и врезалась в бетонное сооружение.

Водитель, а также девятилетний и 13-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

Инспекторам водитель пояснил, что потерял управление из-за того, что на встречную полосу, выехал автомобиль Lada. 20-летний автомобилист с места ДТП скрылся. Позже его разыскали полицейские. В обстоятельствах аварии разбираются стражи порядка.