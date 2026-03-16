ДТП

Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую пятницу

2026, 16 марта 10:19
Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Днём 13 марта на  2-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков – Клинцы» в Клинцовском районе произошла авария. 31-летний водитель не справилась с управлением автомобиля Lada Kalina. Легковушка съехала на обочину и врезалась в бетонное сооружение.

Водитель, а также девятилетний и 13-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

Инспекторам водитель пояснил, что потерял управление из-за того, что на встречную полосу, выехал автомобиль Lada. 20-летний автомобилист с места ДТП скрылся. Позже его разыскали полицейские. В обстоятельствах аварии разбираются стражи порядка. 

Читайте также

Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами
16 марта 14:08
Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами
Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» первенства ЦФО
16 марта 13:57
Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» первенства ЦФО
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
16 марта 13:48
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту

