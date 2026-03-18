Международный гроссмейстер провёл мастер-класс в Брянске

2026, 18 марта 13:24
Международный гроссмейстер Ян Непомнящий провёл мастер-класс в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В спортивной школе по шахматам и шашкам города Брянска прошёл необычный мастер-класс. Его провёл Международный гроссмейстер Ян Непомнящий.

Чемпион мира по блицу разобрал с юными шахматистами свои партии с престижного международного турнира «Аэрофлот Опен». В 2026 году он стал пятикратным победителем этого престижного состязания. Ян Непомнящий поделился тонкостями позиционного и тактического мышления, а также рассказал о подготовке к важнейшим партиям и игре на самом высоком уровне.

Мероприятие посетили более 40 ребят. Ян Непомнящий ответил на вопросы юных спортсменов, раздал автографы и сфотографировался с поклонниками.

