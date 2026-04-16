Брянские гиревики завоевали пять наград чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Смоленске завершился чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту. Брянск успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе.
В первый день турнира в толчке по длинному циклу две серебряные медали завоевали Андрей Мухитов и Виктория Альянова. Третье место занял Максим Дубинина.
Во второй день чемпионата Виктория Альянова и Андрей Мухитов в классическом толчке повторили успех. Они завоевали ещё две серебряные медали