Брянские гиревики завоевали пять наград чемпионата ЦФО

2026, 16 апреля 11:37
Брянские гиревики завоевали пять наград чемпионата ЦФО
Брянские гиревики завоевали пять наград чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Смоленске завершился чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту. Брянск успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

В первый день турнира в толчке по длинному циклу две серебряные медали завоевали Андрей Мухитов и Виктория Альянова. Третье место занял Максим Дубинина. 

Во второй день чемпионата Виктория Альянова и Андрей Мухитов в классическом толчке повторили успех. Они завоевали ещё две серебряные медали

