Культура

Брянская и Донецкая филармонии подписали соглашение о сотрудничестве

2026, 13 апреля 12:44
Брянская и Донецкая филармонии подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

На прошлой неделе руководитель Брянской областной филармонии Максим Дегтерев встретился с генеральным директором-художественным руководителем Донецкой государственной академической филармонии Александром Парецким. Они подписали Соглашение о сотрудничестве между учреждениями. Они договорились о дальнейшем творческом взаимодействие между музыкантами Донецка и Брянска, а также о реализации мероприятий по сохранению культурных традиций.

«В такой непростой ситуации мы продолжаем работать, причем не просто работать, а развиваться, создавать хорошее большое искусство», — подчеркнул Максим Дегтерев.

