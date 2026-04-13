Брянская и Донецкая филармонии подписали соглашение о сотрудничестве

2026, 13 апреля 12:44

Брянская и Донецкая филармонии подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе руководитель Брянской областной филармонии Максим Дегтерев встретился с генеральным директором-художественным руководителем Донецкой государственной академической филармонии Александром Парецким. Они подписали Соглашение о сотрудничестве между учреждениями. Они договорились о дальнейшем творческом взаимодействие между музыкантами Донецка и Брянска, а также о реализации мероприятий по сохранению культурных традиций.

«В такой непростой ситуации мы продолжаем работать, причем не просто работать, а развиваться, создавать хорошее большое искусство», — подчеркнул Максим Дегтерев.