Происшествия

Суд оштрафовал мастера цеха брянского предприятия из-за травмированного работника

2026, 16 апреля 13:29
Суд оштрафовал мастера цеха брянского предприятия из-за травмированного работника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался 55-летний мастер цеха деревообрабатывающего предприятия в городе Дятьково. 

В ночную смену 3 октября прошлого года фигурант не проконтролировал работу на станке и соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками. В результате работнику получил травму, повлекшую ампутацию ноги.

Суд оштрафовал виновного на 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд взыскал с работодателя в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей.

Читайте также

Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам
16 апреля 15:28
Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам
Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летней давности
16 апреля 14:33
Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летней давности
Брянец завоевал два «серебра» на чемпионате России по армрестлингу
16 апреля 13:46
Брянец завоевал два «серебра» на чемпионате России по армрестлингу

