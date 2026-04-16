Суд оштрафовал мастера цеха брянского предприятия из-за травмированного работника

2026, 16 апреля 13:29

Суд оштрафовал мастера цеха брянского предприятия из-за травмированного работника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался 55-летний мастер цеха деревообрабатывающего предприятия в городе Дятьково.

В ночную смену 3 октября прошлого года фигурант не проконтролировал работу на станке и соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками. В результате работнику получил травму, повлекшую ампутацию ноги.

Суд оштрафовал виновного на 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд взыскал с работодателя в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей.