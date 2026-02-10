Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Новозыбкове

2026, 10 февраля 14:35

Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания, расположенного в городе Новозыбкове. Один из посетителей взял бутылку крепкого спиртного и средства гигиены, а затем убежал, не оплатив товар. Догнать его работник не смогли.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. 36-летний житель Новозыбковского района уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».