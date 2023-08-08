Брянские полицейские предупредили о склоняющихся к терроризму мошенниках

Брянские полицейские предупредили жителей о телефонных мошенниках, склоняющихся к совершению террористических актов.

В региональном УМВД рассказали, что в последнюю неделю в стране выросло число попыток дистанционных злоумышленников не только обобрать своих жертв, но и вовлечь их в преступление. Так, аферисты обсле традиционного обмана с подозрительными финансовыми операциями, не останавливаются. Они предлагают жертве вернуть деньги, помочь в задержании мошенников или отомстить им. Некоторым даже угрожают физической расправой. Но разговор всегда заканчивается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что атакующие россиян телефонные мошенники могут находится на Украине. В большинстве случаев их жертвами становятся люди пожилого возраста.

Полицейские призывают внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых неизвестные требуют совершить незаконные действия. Атаки на стратегически важные объекты квалифицируются как диверсия или террористический акт и влекут до 20 лет тюрьмы.