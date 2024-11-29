Брянские полицейские раскрыли интернет-мошенничество
Полицейские задержали жителя Брянского района, подозреваемого в интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 44-летний предприниматель. Он планировал отремонтировать крышу своего магазина в городе Жуковка. Подрядчика мужчина нашёл через сайт частных объявлений. Бизнесмен перевёл 57 тысяч рублей в качестве предоплаты. Но после получения денег мастер перестал выходить на связь.
Оперативники уголовного розыска задержали сетевого афериста. Им оказался 35-летний житель Брянского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».