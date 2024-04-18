Брянские полицейские раскрыли интернет-мошенничество

Брянские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 23-летний житель Фокинского района. В соцсети он нашел объявление о дополнительном заработке. «Работодатель» предложил вложить 30 тысяч рублей для покупки дикорастущих растений с целью их перепродажи с наценкой. Заявитель перевёл деньги. Но остался без прибыли и потерял связь с бизнесменом из Сети.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 23-летний житель Клинцовского района. Мужчину задержали. Правоохранителям он пояснил, что не смог перепродать приобретенный товар. И он сменил номер телефона и адрес проживания, чтобы не возвращать деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».