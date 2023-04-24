Брянские полицейские раскрыли кражу 850 тыс рублей

Брянские полицейские по горячим следам раскрыли кражу 850 тыс рублей у житель Брасовского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 37-летний житель Брасовского района. У него пропали 850 тысяч рублей. Мужчина только вернулся домой после нескольких месяцев пребывания «на заработках».

За несколько часов оперативники уголовного розыска раскрыли преступление и задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, который ехал вместе с ним. Он уговорил заявителя зайти в гости и отметить возвращение. После застолья потерпевший уехал на такси, где и обнаружил отсутствие денег. Оказалось, что «гостеприимный» хозяин незаметно вытащил деньги из кармана его куртки.

Ранее судимый 30-летний житель Мглинского района признался в совершенном преступлении. Деньги стражи порядка изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.