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Брянские полицейские раскрыли кражу барсетки из больницы

2024, 18 июня 11:36 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу барсетки из больницы
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже барсетки из больницы. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

48-летний житель Новозыбковского района обратился в полицию с заявление о краже барсетки, которой лежал мобильный телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей. 

Сумку потерпевший случайно оставил возле кабинета врача районной больницы, когда пошёл на прием. Вернувшись своего имущества на месте он не нашёл. 

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже – ранее судимого 50-летнего жителя Новозыбкова. Мужчина вернул похищенное владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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