Брянские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Советского района Брянска. У женщины пропала банковская карты, а со счёта были списаны все деньги.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что расплачивалась картой заявительницы 25-летняя уроженка Жуковки. Девушка рассказала, платёжное средство нашла на улице. С неё она купила товары в продуктовые магазины на 6400 рублей.

Возбуждено уголовное дело.