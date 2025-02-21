Брянские полицейские раскрыли кражу денег с карты

Башни и прясла Смоленская крепостная стена – одна из самых узнаваемых достопримечательностей областного центра и одна из визитных карточек региона. Сегодня ведется работа по восстановлению «Ожерелья всея Руси» – проект реализуется при поддержке главы государства и федерального правительства. Эта тема стала основным вопросом рабочей встречи губернатора Василия и заместителя Министра культуры РФ Владимира Осинцева, которая состоялась в Москве. «Сейчас активно воплощается в жизнь план восстановления уникального

Семейные ценности С 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина стартует реализация нацпроекта «Семья». Будет усилена работа по поддержке родителей с детьми, нацеленная на заботу о молодых и о многодетных семьях, на повышение рождаемости, на создание условий для совместного семейного отдыха. Также будет уделено внимание и старшему поколению. Планы работы в рамках новой масштабной государственной инициативы обсудили участники очередного заседания правительства области, которое пошло под председательством губернатора Василия Анохина.

С пользой для здоровья В 2023 году, во время первого визита в Ельнинский район в качестве главы региона Василия Анохина, местные жители обратились к нему с просьбой построить в административном центре физкультурно-­оздоровительный комплекс. После встречи этот вопрос был взят в проработку. Инициатива смоленских властей получила поддержку на уровне Минспорта России. Возведение спортивного объекта в Ельне стартовало весной 2024 года. А на прошлой неделе он был торжественно открыт. «Теперь запрос ельнинцев выполнен», – отметил Василий Анохин, который

Бесценный вклад Смоляне собрали более 300 кг монет для монумента Победы Эти советские монеты никто не считал по номиналу, потому что они уже стали по-настоящему бесценными. Ведь за каждой стоит своя семейная история, воспоминание о дедах и прадедах, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной вой­ны. А скоро металл получит новую жизнь – станет частью памятника воинам-­победителям в рамках международной акции «Живая память