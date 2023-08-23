Брянские полицейские раскрыли кражу денег у пенсионерки

Выгоничские полицейские задержали подозреваемых в краже 24 тысяч рублей у 84-летней женщины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 84-летняя жительница Выгоничского района. Из дома пенсионерки пропали 24 тысячи рублей. Женщина рассказала, что до этого к ней пришил незнакомые мужчина с женщиной и предлагали купить медицинские товары.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемых жителей Смоленской области – ранее судимые 48-летняя женщина и 42-летний мужчина. Они ездили на автомобиле вместе с 21-летним попутчиком.

Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции остановили легковушку в Брянске. Подозреваемых задержали , а деньги у них изъяли. Возбуждено уголовное дело.