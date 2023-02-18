Брянские полицейские раскрыли кражу электроинструментов

Стражи порядка раскрыли кражу электроинструментов из сарая в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 67-летний житель посёлка Путевка.Он рассказал, что из сарая около его дома пропали перфоратор, электролобзик, электрорубанок и болгарка. Как оказалось, хозяин забыл запереть дверь в помещение .

Оперативники установили подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 45-летний житель посёлка. Мужчина заметил незапертый сарай и поживился оставленными там инструментами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».