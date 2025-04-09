Брянские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у пенсионерки

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже 650 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 83-летняя жительница Советского района Брянска. На стационарный телефон ей позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда. Незнакомка сообщила о денежной реформе и необходимости обменять имеющиеся деньги на купюры нового образца. Пенсионерка согласилась принять дома волонтёра и приготовила наличность для обмена.

Через полчаса хозяйка впустила в квартиру неизвестную женщину. А потом ей вновь позвонила «сотрудница пенсионного фонда». Через несколько минут, когда разговор был окончен, пенсионерка не обнаружила в квартире ни волонтера ни 650 тысяч рублей.

Подозреваемую в краже 32-летнюю жительницу Смоленской области полицейские задержали по месту жительства. Деньги пенсионерке она вернула.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».