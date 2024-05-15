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Брянские полицейские раскрыли кражу крупной суммы у пенсионерки

2024, 15 мая 16:31 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу крупной суммы у пенсионерки
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 81-летняя жительница Советского района Брянска. К ней в квартиру пришёл неизвестный мужчина. Он сказал пенсионерке, что от государства ей положена дополнительная прибавка к пенсии в размере 3 000 рублей. Мужчины достал купюру в 5000 рублей и попросил её разменять. Незнакомец увидел, где находится тайник пожилой женщины. Затем мужчина попросил хозяйку принести ему табурет с кухни, а сам быстро забрал 287 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 39-летнего иностранца. Деньги он потратил, чтобы погасить долги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемый ждёт суда под арестом.

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