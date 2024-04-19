Брянские полицейские раскрыли кражу металлических труб у подрядчика, ремонтирующего подземный переход. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На территории Советского района Брянска сотрудники патрульно-постовой службы заметили двоих мужчин. Они везли на велосипеде металлические трубы. Заметив стражей порядка один из мужчин убежал и скрылся во дворах. Позже правоохранители его задержали.

Стражи порядка выяснили, что ранее судимые жители областного центра в возрасте 33 и 38 лет забрали трубы рядом со входом в ремонтируемый подземный переход. Они планировали сдать их в пункт приема металлолома и купить спиртное.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.