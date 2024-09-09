Брянские полицейские раскрыли кражу оставленного в поле автомобиля

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже машины, оставленной владельцем в поле из-за размытой дороги. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянска. Он поехал к озеру на рыбалку. По пути его «ВАЗ 2107» застрял из-за размытой грунтовой дороги. Мужчина решил оставить автомобиль до следующего дня. Уже утром машины он не обнаружил на прежнем месте.

Полицейские установили подозреваемого в краже. 26-летний житель Брянска рассказал, что увидел в поле автомобиль без присмотра. Он попросил своего знакомого отбуксировать якобы купленный им «ВАЗ» на стоянку около гаража.

Машины полицейские изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».