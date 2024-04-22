Брянские полицейские раскрыли кражу смартфона

Брянские стражи порядка задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в краже телефона и попытке продать его через интернет. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 29-летний житель Фокинского района Брянска. Он рассказал, что несколько месяцев назад где-то забыл свой мобильный телефон. Заявитель даже смирился с потерей, но накануне увидел свой гаджет с характерными повреждениями задней панели и чехлом на сайте с частными объявлениями в интернете.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что потерпевший выронил телефон в такси. 19-летний водитель обнаружил телефон и решил его продать. Чтобы отвести от себя подозрение, парень попросил знакомого продать якобы его смартфон через интернет.

Полицейские изъяли технику и вернули владельцу. Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Кража».