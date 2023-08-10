Брянские полицейские раскрыли кражу золота на два миллиона рублей

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже техники и золотых украшений стоимостью более двух млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя жительница поселка Кузьмино Брянского района. Женщина рассказала, что их ее дома пропали ноутбук и ювелирные украшения. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили причастность к краже знакомого потерпевшей. 26-летний житель Брянска ранее был судим. Мужчина был в гостях и незаметно забрал компьютер и украшения из шкатулки. Похищенное подозреваемый сдал в ломбард. Часть имущества полицейским удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение и взяли под стражу.