Брянские полицейские раскрыли кражу золота на два миллиона рублей
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже техники и золотых украшений стоимостью более двух млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратилась 41-летняя жительница поселка Кузьмино Брянского района. Женщина рассказала, что их ее дома пропали ноутбук и ювелирные украшения. Ущерб превысил два миллиона рублей.
Сотрудники полиции установили причастность к краже знакомого потерпевшей. 26-летний житель Брянска ранее был судим. Мужчина был в гостях и незаметно забрал компьютер и украшения из шкатулки. Похищенное подозреваемый сдал в ломбард. Часть имущества полицейским удалось изъять.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение и взяли под стражу.
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