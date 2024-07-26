Брянские полицейские раскрыли серию мошенничеств с ремонтом техники

Брянские полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств с ремонтом техники. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 58-летний житель Фокинского района Брянска. Около месяца назад он нашёл на сайте бесплатных объявлений мастера по ремонту бытовой техники. Он передал ему сломавшуюся сушильную машину. Мужчина взял 15 тысяч рублей якобы для покупке запчастей, но потом перестал отвечать на звонки.
Оперативники уголовного розыска задержали недобросовестного мастера. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Брянска. Сушильную машину фигурант вернул владельцу. Также полицейские выяснили, что мужчина совершил ещё два аналогичных мошенничеств. Ещё у двух брянцев подозреваемый взял более 15 тысяч рублей якобы за ремонт.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ущерб фигурант полностью возместил.
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