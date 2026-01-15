Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях

2026, 15 января 12:39
Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска провели проверку после публикации в социальной сети. Очевидцы разместили в группе «ЧП и ДТП Брянск» фотографию припаркованной на пешеходном переходе иномарки. 

Инспекторы выяснили, что инцидент произошёл 29 декабря на улице Пушкина в районе дома №12 в  Брянске. За рулём автомобиля KIA RIO была 31-летняя женщина. 

На автомобилистку стражи порядка составили административный материал. Ей грозит штраф.

