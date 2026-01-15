Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях

2026, 15 января 12:39

Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска провели проверку после публикации в социальной сети. Очевидцы разместили в группе «ЧП и ДТП Брянск» фотографию припаркованной на пешеходном переходе иномарки.

Инспекторы выяснили, что инцидент произошёл 29 декабря на улице Пушкина в районе дома №12 в Брянске. За рулём автомобиля KIA RIO была 31-летняя женщина.

На автомобилистку стражи порядка составили административный материал. Ей грозит штраф.