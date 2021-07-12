Брянские полицейские усомнились в адекватности водителя и пассажира на его капоте

Из-за пьяной выходки 19-летний брянец оказался на больничной койке.
В региональном УГИБДД усомнились в адекватности водителя «ВАЗа» и его пассажира, совершившим поездку на капоте.
Инцидент произошел 10 июля около 23.00 на 14-м километре дороги Украина – Гаврилково в Навлинском районе.
19-летний водитель «ВАЗ-21074» перевозил 19-летнего пассажира на переднем капоте. Во время движения пассажир, который был пьян, не удержался и рухнул на землю. Его госпитализировали сотрясением головного мозга, множественными ушибами рук и ног.
Водителя оштрафовали за несоблюдение правил перевозки пассажиров. Полицейским он рассказал, что на нарушение пошел по просьбе друга, который очень хотел прокатиться стоя на капоте.
«Данный факт вызывает вопрос в адекватности поведения как водителя автомобиля, так и его пассажира», – отметили в ГИБДД.
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