Брянские полицейские вернули пенсионеркам украденные 74 тысячи

В полицию Брянского района поступило заявление от жительницы Брянска. Она сообщила, что в поселке Нетьинка Брянского района неизвестные похитили у ее пожилых родственниц (96 и 87 лет) 74 тысячи рублей.
Накануне к потерпевшим в дом постучали незнакомцы. Представившись соцработниками, мужчина и женщина сказали старушкам, что пришли узнать об их нуждах, а также выяснить, не нуждаются ли они в улучшении жилищных условий.
Пожилые сестры поверили и впустили их в свое жилище. Пока мужчина отвлекал старушек разговором, женщина прошла в комнату, где на кровати под подушкой сразу увидела пакет, в котором была значительная сумма денег.
После ухода лжесоцработников, пенсионерки позвонили племяннице и рассказали о необычном визите. Та попросила срочно проверить на месте ли сбережения. Осознав, что пожилые родственницы стали жертвой мошенников, женщина позвонила в полицию.
Полицейские установили причастность к преступлению ранее несудимой 23-летней жительницы Брянска. Возбуждено уголовное дело за кражу. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.
Сейчас ущерб полностью возмещен.
25.03.2021 10:49
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасность»
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность», целью которого стало предупреждение детского травматизма и совершения правонарушений подростками на объектах железнодорожного транспорта, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным и представителями железной дороги организована и проведена экскурсия с учащимися средней школы № 18
24.03.2021 15:21
Дополнительный поезд свяжет Смоленск и Архангельск в майские праздники
В период майских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №204М/203Я Смоленск – Архангельск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, а также в Можайске, Москве, Вологде, Ярославле. Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить
24.03.2021 13:33
Не прервется связь поколений
В Верхнеднепровском открыли музей поискового отряда. На прошлой неделе в школе № 3 поселка Верхнеднепровского Дорогобужского района состоялось долгожданное событие –после ремонта открылся музей «Старая траншея» местного поискового отряда «Боец». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий и Андрей Моргунов, сенатор Совета Федерации Нина Куликовских, представители власти, общественности и поисковики. «Старая
24.03.2021 13:31
«Плюс» к пенсии
В регионе разработан проект нового областного закона. В Смоленской области 850 ветеранов труда получат прибавку к пенсии. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе разработан проект областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного закона «О звании „Ветеран труда Смоленской области”». Суть проекта областного закона заключается в расширении количества получателей меры социальной
24.03.2021 13:10
Дорога к школе
Как благоустраивают областной центр? Микрорайон Соловьиная роща в Смоленске сейчас активно растёт, и среди его жителей немало семей с детьми. Поэтому вопрос: «Куда пойти учиться?» – для них очень актуален. В настоящее время дети из микрорайона посещают школы №11, 35, 37, которые расположены в Киселёвке. Но уже в следующем году они могут пойти в образовательное
24.03.2021 13:07
Тепло вашему дому
Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Квадра» Семёном Сазоновым, в ходе которой стороны обсудили предстоящую модернизацию Смоленской ТЭЦ – самого крупного теплоисточника областного центра. Сумма инвестиций в этот проект составит около 6 млрд рублей. Речь также шла о перспективах дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса региона. В ходе диалога Алексей Островский акцентировал внимание