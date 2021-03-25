Брянские полицейские вернули пенсионеркам украденные 74 тысячи

В полицию Брянского района поступило заявление от жительницы Брянска. Она сообщила, что в поселке Нетьинка Брянского района неизвестные похитили у ее пожилых родственниц (96 и 87 лет) 74 тысячи рублей.

Накануне к потерпевшим в дом постучали незнакомцы. Представившись соцработниками, мужчина и женщина сказали старушкам, что пришли узнать об их нуждах, а также выяснить, не нуждаются ли они в улучшении жилищных условий.

Пожилые сестры поверили и впустили их в свое жилище. Пока мужчина отвлекал старушек разговором, женщина прошла в комнату, где на кровати под подушкой сразу увидела пакет, в котором была значительная сумма денег.

После ухода лжесоцработников, пенсионерки позвонили племяннице и рассказали о необычном визите. Та попросила срочно проверить на месте ли сбережения. Осознав, что пожилые родственницы стали жертвой мошенников, женщина позвонила в полицию.

Полицейские установили причастность к преступлению ранее несудимой 23-летней жительницы Брянска. Возбуждено уголовное дело за кражу. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас ущерб полностью возмещен.