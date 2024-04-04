Брянские полицейские возбудили дело об угрозах убийства 15-летнему мальчику

Полицейские возбудили уголовное дело об угрозах убийства 15-летнему мальчику из деревни в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В больницу обратился 15-летний житель деревни Суражского района с ушибами и ссадинами. Мальчик рассказал врача, что его избил пьяный родственник. Информацию о происшествии передали в полицию.

Правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил подростка. Затем он взял нож и высказал намерение убить мальчика. Ранее мужчина был судим за кражу, грабеж, причинение вреда здоровью, угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.