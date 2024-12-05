Город32

Брянские полицейские выявили факт уклонения от уплаты 44 млн рублей налогов

2024, 05 декабря 10:27 Происшествия
Брянские полицейские выявили факт уклонения от уплаты 44 млн рублей налогов
Источник фото

Брянские полицейские выявили факт уклонения от уплаты 44 млн рублей налогов. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Оперативники  Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  выявили факт уклонения от уплаты налогов. По версии правоохранителей, руководитель общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося строительством и ремонтом зданий, три года включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате предприниматель не заплатил налог на добавленную стоимость на более чем 44 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Фигуранту предъявили обвинение. Его ждёт суд.

Читайте также
Президент баскетбольного клуба встретился с брянскими студентами
05 декабря 16:32
Президент баскетбольного клуба встретился с брянскими студентами
Брянский предприниматель получил условный срок за махинации при уплате налогов
05 декабря 16:17
Брянский предприниматель получил условный срок за махинации при уплате налогов
Мошенничество на пункте выдачи заказов раскрыли брянские полицейские
05 декабря 16:05
Мошенничество на пункте выдачи заказов раскрыли брянские полицейские
Юный брянский самбист стал призёром всероссийского турнира в Подмосковье
05 декабря 15:48
Юный брянский самбист стал призёром всероссийского турнира в Подмосковье

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Спящего 12-летнего Илью придавило стеной при атаке беспилотника в Стародубе
Происшествия
Легковушка упала с путепровода в Брянске
На дорогах
В Фокинском районе Брянска ограничат движение машин
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с гендиректором холдинга «СДМ»
Политика
Лидер брянского отделения партии «Новые люди» встретился руководителем фракции в Госдуме

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следующая станция — Новый год: декабрьские премьеры Wink.ru домчат зрителей прямо в праздник
Следующая станция — Новый год: декабрьские премьеры Wink.ru домчат зрителей прямо в праздник

Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается путешествие в самый волшебный праздник. Чтобы ворваться в Новый год в отличном настроении, онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) включает для зрителей яркие эмоции и рассказывает, как их получить. Можно искать клад и найти вдохновение, подготовить неожиданный подарок и обрести любовь, спасти панду или победить злодеев, смеяться и мечтать всей семьей — в декабрьском кинобагаже найдется всё.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 2,1 млн тонн в январе – ноябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 2,1 млн тонн в январе – ноябре

В январе-ноябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 2,1 млн тонн, что на 3,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.