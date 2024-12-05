Брянские полицейские выявили факт уклонения от уплаты 44 млн рублей налогов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт уклонения от уплаты налогов. По версии правоохранителей, руководитель общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося строительством и ремонтом зданий, три года включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате предприниматель не заплатил налог на добавленную стоимость на более чем 44 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Фигуранту предъявили обвинение. Его ждёт суд.