Брянские полицейские за 10 минут раскрыли грабёж

Подозреваемых в ограблении прохожего брянские полицейские задержали за 10 минут. Об этом сообщили в региональном УМВД.

К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции на улице обратился 19-летний житель Брянска. Он гулял по окрестностям набережной и фотографировал природу. Неожиданно к нему подошли двое мужчин, потребовали документы и мобильный телефон. Злоумышленники ударили парня, отобрали дорогостоящий смартфон и 900 рублей. Чтобы сбежать от грабителей, потерпевший использовал перцовый баллончик.

Четверо сотрудников патрульно-постовой службы уже через 10 минут выследили подозреваемых в нападении. 28 и 32-летние жители Советского района Брянска уже были судимы. У задержанных изъяли похищенный мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».