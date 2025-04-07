Брянские полицейские за несколько часов раскрыли грабёж
Брянские полицейские за несколько часов задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 44-летняя жительница Фокинского района Брянска. Женщина шла по улице со своим знакомым. Между ними возникла ссора. Мужчина неожиданно толкнул приятельниц, сорвал с её шеи золотую цепочку и сбежал. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
За несколько часов полицейские задержали подозреваемого в квартире его приятелей. 33-летний брянец не раз уже был судим за аналогичные преступления. Украденную цепочку он сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Читайте также
Новости регионов
По «золотому кольцу»
О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые
Накануне посевной
1500 тонн минеральных удобрений получат бесплатно смоленские аграрии от ПАО «Дорогобуж». Хорошей новостью с сельхозпроизводителями поделился губернатор Василий Анохин, который провёл в Москве рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов. Известно, что большую часть удобрений
К полёту готов!
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске. Вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Василий Анохин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как отметил губернатор, для запуска такого производства в регионе есть всё необходимое: компетенции, материально-техническая база, а также действующие компании по изготовлению деталей и частей аппаратов. «Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию,
Сохраним и отстроим
Регион получит федеральную поддержку на реализацию ряда проектов. Совет Федерации единогласно одобрил все предложенные правительством региона проекты по развитию здравоохранения, транспортной, спортивной инфраструктуры и сохранению культурного наследия на Смоленщине. «Это главный итог «Часа субъекта РФ» на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента», – подчеркнул губернатор Василий Анохин. Напомним,