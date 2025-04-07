Брянские полицейские за несколько часов раскрыли грабёж

Брянские полицейские за несколько часов задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Фокинского района Брянска. Женщина шла по улице со своим знакомым. Между ними возникла ссора. Мужчина неожиданно толкнул приятельниц, сорвал с её шеи золотую цепочку и сбежал. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

За несколько часов полицейские задержали подозреваемого в квартире его приятелей. 33-летний брянец не раз уже был судим за аналогичные преступления. Украденную цепочку он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».