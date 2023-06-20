Брянские полицейские задержали браконьера

Брянские полицейские задержали на озере браконьера с сетями и электроудочкой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции задержали в окрестностях села Рябчовка Навлинского района 59-летнего мужчину. На озере в резиновой лодки он ловил рыбу при помощи сети и электроудочки.

Следственно-оперативная группа полиции изъяла у подозревамого запрещенные орудия лова и 95 рыб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».