Две легковушки и два грузовика столкнулись на трассе в Карачевском районе

2026, 24 сентября 11:54

Две легковушки и два грузовика столкнулись на трассе в Карачевском районе накануне вечером. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 24 сентября на 87-м км автодороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с грузовиком DAF. От удара DAF врезался в другую фуру DAF XF105, а затем – в Lada Vesta.

19-летний водитель иномарки с тяжёлыми травмами попал в больницу. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.