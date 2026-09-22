Полицейские по горячим следам задержали грабителей в Дятьково

2026, 22 сентября 10:10

Полицейские по горячим следам задержали грабителей в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию города Дятьково обратился житель Москвы. Мужчина распивал спиртное в большой компании, в которой произошёл конфликт. Двое мужчин отобрали у заявителя мобильный телефон и 2500 рублей.

По горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. 26-летний житель Дятьково уже был судим за угрозу убийством. Его 54-летний знакомый ранее закон не нарушал. Полицейские изъяли у них гаджет потерпевшего и часть денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».