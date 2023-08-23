Брянские полицейские задержали фургон с контрафактными сигаретами

Брянские изъяли более 100 тысяч пачек контрафактных сигарет на миллион рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в пригороде Брянска фургон. В грузовом отсеке машины стражи порядка обнаружили коробки с табачными изделиями без специальных акцизных марок. Полицейские изъяли из незаконного оборота 118 500 пачек сигарет, стоимостью порядка миллиона рублей.

25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, пояснил, что купить сигареты у неизвестных лиц и вёз товар на один из московских рынков, чтобы там продать.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под домашний арест.