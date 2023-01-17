Брянские полицейские задержали наркоторговцев с героином

Брянские оперативники задержали трех иностранцев, подозреваемый в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали в Бежицком районе областного центра трех жителей одной из стран ближнего зарубежья. Молодых людей 21, 22 и 23 лет подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

У одного из задержанных стражи порядка изъяли сумку. Внутри был сверток с порошком. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД вынесли заключение, что в пакете – 185 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.