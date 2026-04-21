2026, 21 апреля 12:47

Брянские полицейские задержали нетрезвого водителя в Новозыбковском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём в воскресенье, 19 апреля, в селе Новые Бобовичи в Новозыбковском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Chevrolet Klan. За рулём был 59-летний мужчина. У водителя были признаки опьянения. Пройти освидетельствование он отказался.

На водителя инспекторы составили административный материал.Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение примет суд.