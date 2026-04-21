Три дороги к святым местам отремонтируют по нацпроекту в 2026 году

2026, 21 апреля 12:08

Три дороги к святым местам отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в вошли несколько дорог в Брянской области, которые ведут к храмам и святым местам.

В Бежицком районе города Брянска подрядчик завершит обновления улицы Камозина. Рабочие отремонтируют более 700 метров дороги от улицы III Интернационала до улицы Ульянова. Участок проходит вдоль православного Храма-часовни Пантелеймона целителя.

В Советском районе Брянска обновят 3,4 километра улицы Калинина. Рабочие приведут в порядок участок от улицы Пионерской до улицы Комарова. Здесь расположена православная Церковь-часовня Всех Святых воинов.

В Новозыбковском городском округе в план ремонта вошла трасса «Новозыбков — Крутоберёзка» — Синий Колодец. Дорога ведет к святому источнику в честь Архангела Михаила «Синий Колодец».