2026, 21 апреля 12:08
Три дороги к святым местам отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в вошли несколько дорог в Брянской области, которые ведут к храмам и святым местам. 

В Бежицком районе города Брянска подрядчик завершит обновления улицы Камозина. Рабочие отремонтируют более 700 метров дороги от улицы III Интернационала до улицы Ульянова. Участок проходит вдоль православного Храма-часовни Пантелеймона целителя.

В Советском районе Брянска обновят 3,4 километра улицы Калинина. Рабочие приведут в порядок участок от улицы Пионерской до улицы Комарова. Здесь расположена православная Церковь-часовня Всех Святых воинов.

В Новозыбковском городском округе в план ремонта вошла трасса «Новозыбков — Крутоберёзка» — Синий Колодец. Дорога ведет к святому источнику в честь Архангела Михаила «Синий Колодец».

