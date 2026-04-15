Брянский оркестр народных инструментов стал лауреатом межрегионального конкурса

2026, 15 апреля 16:38
Брянский оркестр народных инструментов стал лауреатом межрегионального конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.  

 

В городе Орёл прошёл VIII Межрегиональный конкурс вокального и инструментального творчества «Звонкие голоса Орловщины». Он посвящён Году единства народов России.

В конкурсе поучаствовали коллективы и солисты из Тульской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Орловской и Брянской областей. Регион представили учащиеся оркестра народных инструментов «Белый город» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В номинации «Народное инструментальное творчество» оркестр стал лауреатом первой степени. Также первые места заняли солист Иван Амосов и два дуэта в составе Кирилла Никитенко, Андрея Буткова и Киры Аксеновой. Лауреатами второй степени стали солисты Андрей Бутков и Роман Могилевцев, а также ансамбль гитаристов.

