Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 88 тысяч рублей и телефона

Брянские полицейские задержали жителя Брянского села, подозреваемого в краже 88 тысяч рублей и телефона у приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 27-летний житель Севского района. У него пропал мобильный телефон, а также 88 тысяч рублей с банковского счёта.

Полицейские выяснили. что к краже причастен знакомый заявителя. 29-летний житель села Лемешовка несколько дней гостил у потерпевшего. Воспользовался моментом он незаметно вытащил из куртки хозяина жилища мобильный телефон. В банковском приложении фигурант перевёл на свой счёт 88 тысяч рублей. А гаджет он позже передал в пользование супруге.

Подозреваемый возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».