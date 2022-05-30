Брянские полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле

У мужчины изъяли 127 граммов героина.

Полицейские в Брянске задержали 32-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в торговле наркотиками. При нём оказалось 99 свёртков с порошком. Эксперты установили, что это героин массой 127 граммов.

В полиции рассказали, что наркотики подозреваемый собирался распространять через «закладки» в Брянске и в области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.