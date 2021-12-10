Брянские полицейские задержали пьяного водителя

Ранее подозреваемый уже был судим за такое нарушение закона и лишён прав.

Вечером в Фокинском районе Брянска инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21150 для проверки. Машина совершала на дороге опасные манёвры.

Стражи порядка выявили у 33-летнего водителя признаки опьянения. Проходить освидетельствования мужчина отказался.

Полицейские выяснили, что четыре года назад задержанный уже был судим за вождение в пьяном виде и лишён водительских прав на 3 года.

По факту очередного нарушения возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание — до трёх лет колонии и лишение водительских прав на шесть лет.